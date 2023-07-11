Хамрун Спартанс - Ференцварош 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
10 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Ференцварош, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
|Лучано Дзаури
|Чаба Мате
История личных встреч
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3
|06.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|2-й тур
|3 : 5
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0