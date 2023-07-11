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Хамрун Спартанс - Ференцварош 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
10 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хамрун Спартанс
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Ференцварош, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Италия Лучано Дзаури
Венгрия Чаба Мате
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Хамрун Спартанс
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс2 : 1
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Хамрун Спартанс
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 4
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Хамрун Спартанс3 : 3
06.08.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 2-й тур 3 : 5Ференцварош
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Ференцварош
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ференцварош4 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ференцварош0 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Ференцварош

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