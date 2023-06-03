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Нефтчи - Бешикташ 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Нефтчи Б
Бешикташ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтчи Б - Бешикташ, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Румыния Адриан Муту
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
06.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Нефтчи Б
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Нефтчи Б2 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Нефтчи Б
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Нефтчи Б
15.07.2023 Кубок PARI Премьер Нефтчи Б0 : 1
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Бешикташ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ3 : 1
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бешикташ2 : 1
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Бешикташ3 : 3
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 2 : 5Бешикташ

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