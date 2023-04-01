02:02 ()
Онлайн трансляции
Четверг 10 августа
Свернуть список

Санта-Колома - АЗ Алкмар 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Санта-Колома
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Колома - АЗ Алкмар, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома3 : 0 ДВ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Санта-Колома
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома2 : 0 ДВ
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Санта-Колома
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома1 : 2
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи АЗ Алкмар1 : 0
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 2
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар0 : 1
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар5 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close