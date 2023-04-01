Санта-Колома - АЗ Алкмар 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Колома - АЗ Алкмар, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 1