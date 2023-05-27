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Адана Демирспор - Осиек 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Адана Демирспор
Осиек

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - Осиек, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Адана Демирспор
Адана, Турция
Осиек
Осиек, Хорватия
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Адана Демирспор2 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Адана Демирспор
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур 1 : 2Адана Демирспор
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Адана Демирспор2 : 3
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур 0 : 2Адана Демирспор
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Осиек
30.07.2023 Хорватия - Первая лига 2-й тур 3 : 4Осиек
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Осиек1 : 0
22.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур Осиек6 : 1
27.05.2023 Хорватия - Первая лига 36-й тур Осиек1 : 1

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