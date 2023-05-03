Индепендьенте дель Валье - Депортиво Перейра 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индепендьенте дель Валье - Депортиво Перейра, которое состоится 10 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
Депортиво Перейра
Перейра, Колумбия
Главные тренеры
|Алехандро Рестрепо
История личных встреч
|03.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|03.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|29.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 6-й тур
|3 : 2
|08.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 5-й тур
|3 : 0
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 3-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 4-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|31.07.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 2-й тур
|0 : 0
|18.07.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 1-й тур
|0 : 2