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Индепендьенте дель Валье - Депортиво Перейра 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Перейра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индепендьенте дель Валье - Депортиво Перейра, которое состоится 10 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
Депортиво Перейра
Перейра, Колумбия
Главные тренеры
Колумбия Алехандро Рестрепо
История личных встреч
03.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Депортиво Перейра1 : 0Индепендьенте дель Валье
03.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Депортиво Перейра1 : 0Индепендьенте дель Валье
29.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 6-й тур Индепендьенте дель Валье3 : 2
08.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 5-й тур Индепендьенте дель Валье3 : 0
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 4-й тур 1 : 0Индепендьенте дель Валье
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 3-й тур 1 : 2Индепендьенте дель Валье
06.08.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 4-й тур Депортиво Перейра1 : 1
03.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Депортиво Перейра1 : 0Индепендьенте дель Валье
31.07.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 3-й тур 2 : 0Депортиво Перейра
23.07.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 2-й тур 0 : 0Депортиво Перейра
18.07.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 1-й тур Депортиво Перейра0 : 2

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