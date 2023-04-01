Палмейрас - Атлетико Минейро 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Атлетико Минейро, которое состоится 10 Августа 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|03.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2022
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|11.08.2022
|Кубок Либертадорес - 2022
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0 6 : 5
|04.08.2022
|Кубок Либертадорес - 2022
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|05.06.2022
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|24.11.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|29.09.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|22.09.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|15.08.2021
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 4
|22.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|17.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|06.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|03.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|23.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|18.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0