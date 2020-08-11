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Урал - Спартак М 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
11 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Урал
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак М, которое состоится 11 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
04.04.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Урал2 : 1Спартак М
14.03.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 1Урал
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М2 : 2Урал
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Урал0 : 2Спартак М
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Урал1 : 3Спартак М
08.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 1Урал
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Спартак М1 : 0Урал
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Спартак М5 : 1Урал
07.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Урал2 : 2Спартак М
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Урал0 : 0Спартак М
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Урал1 : 0
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урал
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Урал0 : 0
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Урал2 : 1
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М5 : 4
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Спартак М
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М2 : 1
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 2Спартак М
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2
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Соболев прислушался к предупреждению Абаскаля и теперь феерит на поле.Разбираем игру Соболева на старте сезона: Соболев забил на судей и без голов тащит «Спартак». В роли «ложной девятки» он прекрасен 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Урал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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