Урал - Спартак М 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
11 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак М, которое состоится 11 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|04.04.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|14.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 3
|08.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|5 : 1
|07.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Соболев прислушался к предупреждению Абаскаля и теперь феерит на поле.Разбираем игру Соболева на старте сезона: Соболев забил на судей и без голов тащит «Спартак». В роли «ложной девятки» он прекрасен 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Урал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.