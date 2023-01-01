Бёрнли - Манчестер Сити 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
11 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Манчестер Сити, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер
|49
|вр
|Арьянет Мурич
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Луис Байер
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|4
|пз
|Джек Корк
|12
|пз
|Лука Колеошо
|30
|пз
|Зеки Амдуни
|19
|пз
|Анасс Зарури
|17
|нп
|Lyle Foster
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|пз
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|пз
|Хулиан Альварес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|18.03.2023
|Кубок Англии
|1/4 финала
|6 : 0
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|22.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|5 : 0
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|5 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 5
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Бёрнли» Венсана Компани уже в 1-м туре ждёт экзамен имени «Манчестер Сити».Чего ожидать от пополнивших элиту команд? Мини-копия Гвардиолы и клуб со стадионом из прошлого. Главное о новичках АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Бёрнли» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.