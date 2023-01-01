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Бёрнли - Манчестер Сити 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
11 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Бёрнли
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Манчестер Сити, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер
49 Косово вр Арьянет Мурич
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
5 Германия зщ Луис Байер
28 Бельгия зщ Амин Аль-Дахиль
8 Англия пз Джош Браунхилл
4 Англия пз Джек Корк
12 США пз Лука Колеошо
30 Швейцария пз Зеки Амдуни
19 Марокко пз Анасс Зарури
17 ЮАР нп Lyle Foster
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
5 Англия пз Джон Стоунз
16 Испания пз Родриго Эрнандес
47 Англия пз Фил Фоден
19 Аргентина пз Хулиан Альварес
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
18.03.2023 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити6 : 0Бёрнли
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Сити
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити2 : 0Бёрнли
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Сити
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Бёрнли0 : 3Манчестер Сити
22.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
03.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Бёрнли1 : 4Манчестер Сити
28.04.2019 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли0 : 1Манчестер Сити
26.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Бёрнли
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 2
25.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Сити1 : 2
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Манчестер Сити
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 5Манчестер Сити
10.06.2023 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити1 : 0
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«Бёрнли» Венсана Компани уже в 1-м туре ждёт экзамен имени «Манчестер Сити».Чего ожидать от пополнивших элиту команд? Мини-копия Гвардиолы и клуб со стадионом из прошлого. Главное о новичках АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Бёрнли» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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