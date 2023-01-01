03:40 ()
Свернуть список

Альмерия - Райо Вальекано 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
11 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Альмерия
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Райо Вальекано, которое состоится 11 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Райо Вальекано
Мадрид
13 Испания вр Фернандо Мартинес
17 Испания зщ Алехандро Посо
2 Бразилия зщ Кайки
21 Испания зщ Чуми
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
6 Испания зщ Эдгар Гонсалес
3 Испания пз Гонсало Мелеро
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
9 Колумбия пз Луис Суарес
10 Испания нп Адриан Эмбарба
14 Бразилия нп Лазаро
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Албания зщ Иван Балиу
19 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
24 Уругвай зщ Луис Эспино
17 Испания пз Унай Лопес
23 Испания пз Оскар Мартин
8 Аргентина пз Оскар Трехо
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
9 Колумбия нп Фалькао
Главные тренеры
Испания Хоан Руби
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
06.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Райо Вальекано2 : 0Альмерия
08.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Альмерия3 : 1Райо Вальекано
02.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 33-й тур Альмерия0 : 1Райо Вальекано
08.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Райо Вальекано0 : 1Альмерия
13.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Альмерия3 : 2Райо Вальекано
21.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Райо Вальекано1 : 1Альмерия
10.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Альмерия0 : 1Райо Вальекано
12.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Райо Вальекано1 : 0Альмерия
05.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур Райо Вальекано1 : 0Альмерия
06.09.2016 Кубок Испании 2-й раунд Альмерия0 : 2Райо Вальекано
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 3 : 3Альмерия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Альмерия0 : 0
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Альмерия
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Альмерия3 : 0
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Альмерия
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 3 : 0Райо Вальекано
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Райо Вальекано2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 1Райо Вальекано
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 2
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Райо Вальекано

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close