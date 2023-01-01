Альмерия - Райо Вальекано 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
11 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Райо Вальекано, которое состоится 11 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|17
|зщ
|Алехандро Посо
|2
|зщ
|Кайки
|21
|зщ
|Чуми
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|3
|пз
|Гонсало Мелеро
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|9
|пз
|Луис Суарес
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Лазаро
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|19
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|24
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|8
|пз
|Оскар Трехо
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|9
|нп
|Фалькао
Главные тренеры
|Хоан Руби
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|06.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 1
|02.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 1
|13.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|3 : 2
|21.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|1 : 1
|10.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|0 : 1
|12.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 0
|05.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|1 : 0
|06.09.2016
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1