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Севилья - Валенсия 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
11 Августа 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Севилья
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Валенсия, которое состоится 11 Августа 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Валенсия
Валенсия
13 Марокко вр Боно
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
19 Аргентина зщ Маркос Акунья
6 Сербия пз Неманья Гудель
8 Испания пз Жоан Жордан
20 Бразилия пз Фернандо
10 Хорватия пз Иван Ракитич
7 Испания нп Сусо
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
5 Аргентина нп Лукас Окампос
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
2 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
4 Гвинея зщ Муктар Дьякаби
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
10 Португалия пз Андре Алмейда
8 Испания пз Хави Герра
16 Испания нп Диего Лопес
23 Испания нп Фран Перес
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Валенсия0 : 2Севилья
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Севилья1 : 1Валенсия
19.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 1Севилья
22.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Севилья3 : 1Валенсия
12.05.2021 Испания - Примера 36-й тур Севилья1 : 0Валенсия
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Севилья3 : 0Валенсия
22.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Валенсия0 : 1Севилья
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Валенсия
30.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Валенсия1 : 1Севилья
31.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Севилья0 : 1Валенсия
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья1 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Севилья
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья2 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Севилья
31.05.2023 Лига Европы Финал Севилья1 : 1 4 : 1
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Валенсия
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Валенсия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Валенсия1 : 0
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