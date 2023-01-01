Севилья - Валенсия 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
11 Августа 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Валенсия, которое состоится 11 Августа 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Боно
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|8
|пз
|Жоан Жордан
|20
|пз
|Фернандо
|10
|пз
|Иван Ракитич
|7
|нп
|Сусо
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|5
|нп
|Лукас Окампос
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|нп
|Диего Лопес
|23
|нп
|Фран Перес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Рубен Бараха
История личных встреч
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|31.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|31.05.2023
|Лига Европы
|Финал
|1 : 1 4 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
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