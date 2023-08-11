Ницца - Лилль 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
11 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
|90
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|14
|зщ
|Самуэль Юмтити
|31
|зщ
|Исмаили
|20
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|нп
|Адам Уна
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|01.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0