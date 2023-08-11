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Ницца - Лилль 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
11 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ницца
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
90 Польша вр Марцин Булка
20 Алжир зщ Юсеф Аталь
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
14 Франция зщ Самуэль Юмтити
31 Бразилия зщ Исмаили
20 Англия пз Анхель Гомес
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Франция пз Реми Кабелла
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
11 Алжир нп Адам Уна
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Ницца1 : 0Лилль
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль1 : 2Ницца
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца1 : 3Лилль
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Лилль0 : 4Ницца
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль2 : 0Ницца
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца1 : 1Лилль
28.09.2019 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца1 : 1Лилль
01.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль4 : 0Ницца
25.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур Ницца2 : 0Лилль
02.03.2018 Франция - Лига 1 28-й тур Ницца2 : 1Лилль
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ницца1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 1
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 3Ницца
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца0 : 0
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 0Ницца
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 1Лилль
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Лилль
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 0Лилль

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