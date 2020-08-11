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Фрозиноне - Пиза 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Фрозиноне
Пиза

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Пиза, которое состоится 11 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Пиза
Пиза
История личных встреч
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Пиза1 : 3Фрозиноне
11.12.2022 Италия - Серия B Серия В. 17-й тур Фрозиноне0 : 0Пиза
06.05.2022 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Фрозиноне1 : 2Пиза
15.01.2022 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Пиза1 : 3Фрозиноне
01.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 35-й тур Фрозиноне3 : 1Пиза
02.02.2021 Италия - Серия B Серия B. 16-й тур Пиза0 : 0Фрозиноне
31.07.2020 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Фрозиноне1 : 1Пиза
29.12.2019 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Пиза0 : 0Фрозиноне
06.08.2017 Кубок Италии 2-й раунд Пиза0 : 1Фрозиноне
19.02.2017 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Пиза0 : 0Фрозиноне
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 3Фрозиноне
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Фрозиноне3 : 2
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Пиза1 : 3Фрозиноне
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Фрозиноне3 : 1
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Фрозиноне0 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Пиза1 : 2
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 1 : 1Пиза
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Пиза1 : 3Фрозиноне
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 2 : 1Пиза
23.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Пиза1 : 2

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