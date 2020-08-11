Фрозиноне - Пиза 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Пиза, которое состоится 11 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Пиза
Пиза
История личных встреч
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 3
|11.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 17-й тур
|0 : 0
|06.05.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|1 : 3
|01.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|3 : 1
|02.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|0 : 0
|31.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|1 : 1
|29.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|0 : 0
|06.08.2017
|Кубок Италии
|2-й раунд
|0 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 3
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|3 : 1
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 3
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|1 : 2