Удинезе - Катандзаро 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Катандзаро, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Катандзаро
Катандзаро
История личных встреч
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|1 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|31.07.2022
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|3 : 1
|14.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 0
|07.08.2021
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|2 : 2 3 : 4