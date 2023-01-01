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Удинезе - Катандзаро 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Удинезе
Катандзаро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Катандзаро, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Катандзаро
Катандзаро
История личных встреч
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Удинезе
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 3 : 2Удинезе
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 2 : 0Удинезе
05.08.2023 Кубок Италии Предварительный раунд Катандзаро1 : 0
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Катандзаро
31.07.2022 Кубок Италии Предварительный раунд 3 : 1Катандзаро
14.08.2021 Кубок Италии 1-й раунд 3 : 0
07.08.2021 Кубок Италии Предварительный раунд 2 : 2 3 : 4

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