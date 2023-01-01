Дженоа - Модена 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Модена, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Модена
Модена
История личных встреч
|19.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 25-й тур
|2 : 2
|17.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 6-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|4 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|0 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 1
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|5 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0