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Дженоа - Модена 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Дженоа
Модена

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Модена, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Модена
Модена
История личных встреч
19.02.2023 Италия - Серия B Серия В. 25-й тур Модена2 : 2Дженоа
17.09.2022 Италия - Серия B Серия В. 6-й тур Дженоа1 : 0Модена
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Дженоа1 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Дженоа4 : 3
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 3 : 2Дженоа
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Дженоа2 : 1
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 0 : 0Дженоа
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Модена2 : 1
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 2 : 1Модена
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Модена1 : 1
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 5 : 0Модена
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Модена0 : 0

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