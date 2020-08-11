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Болонья - Чезена 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Болонья
Чезена

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Чезена, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Чезена
Чезена
История личных встреч
07.04.2012 Италия - Серия А 31-й тур Чезена0 : 0Болонья
20.11.2011 Италия - Серия А 12-й тур Болонья0 : 1Чезена
23.04.2011 Италия - Серия А 34-й тур Болонья0 : 2Чезена
05.12.2010 Италия - Серия А 15-й тур Чезена0 : 2Болонья
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Болонья
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Болонья2 : 3
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 3Болонья
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Болонья2 : 2
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 1 : 5Болонья
06.08.2023 Кубок Италии Предварительный раунд Чезена2 : 2 6 : 5
24.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 3 : 1Чезена
18.05.2018 Италия - Серия B Серия B. 42-й тур Чезена1 : 0
12.05.2018 Италия - Серия B Серия B. 41-й тур 0 : 0Чезена
06.05.2018 Италия - Серия B Серия B. 40-й тур Чезена2 : 1

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