Болонья - Чезена 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Чезена, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Чезена
Чезена
История личных встреч
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|20.11.2011
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|23.04.2011
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|05.12.2010
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 5
|06.08.2023
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|2 : 2 6 : 5
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|18.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 42-й тур
|1 : 0
|12.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 41-й тур
|0 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 40-й тур
|2 : 1