Зандхаузен - Ганновер-96 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия), вместимость: 15414
11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Ганновер-96, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|01.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|16.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|05.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|26.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|4 : 2
|03.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 0
|30.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|01.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|18.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3