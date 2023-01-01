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Зандхаузен - Ганновер-96 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия), вместимость: 15414
11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Зандхаузен
Ганновер-96

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Ганновер-96, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
01.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-963 : 1Зандхаузен
16.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Зандхаузен2 : 3Ганновер-96
05.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Зандхаузен3 : 1Ганновер-96
26.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-961 : 2Зандхаузен
25.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Зандхаузен4 : 2Ганновер-96
03.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-964 : 0Зандхаузен
30.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Зандхаузен3 : 1Ганновер-96
01.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-961 : 1Зандхаузен
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Зандхаузен1 : 1Ганновер-96
18.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 0Зандхаузен
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Зандхаузен0 : 1
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Зандхаузен
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Зандхаузен1 : 2
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 2 : 1Зандхаузен
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Зандхаузен2 : 1
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Ганновер-96
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 2
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ганновер-963 : 0
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 5
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 3Ганновер-96

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