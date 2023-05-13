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Берзенбрюк - Боруссия М 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Берзенбрюк
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Берзенбрюк - Боруссия М, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Берзенбрюк
Боруссия М
Мёнхенгладбах
История личных встреч
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Боруссия М5 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боруссия М
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Боруссия М
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Боруссия М

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