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Айнтрахт Б - Шальке-04 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
11 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Айнтрахт Б
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Шальке-04, которое состоится 11 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Шальке-04
Гельзенкирхен
История личных встреч
22.03.2014 Германия - Бундеслига 26-й тур Шальке-043 : 1Айнтрахт Б
19.10.2013 Германия - Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б2 : 3Шальке-04
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Б1 : 2
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Айнтрахт Б
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Шальке-043 : 0
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 3Шальке-04
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 2Шальке-04
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-042 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 6 : 0Шальке-04

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