Саарбрюккен - Карлсруэ 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Карлсруэ, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|09.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 3
|03.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 7 : 6
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2
|11.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0