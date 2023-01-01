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Саарбрюккен - Карлсруэ 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Саарбрюккен
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Карлсруэ, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Саарбрюккен0 : 0 5 : 3Карлсруэ
09.06.2020 Кубок Германии 1/2 финала Саарбрюккен0 : 3
03.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Саарбрюккен1 : 1 7 : 6
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Саарбрюккен0 : 0 5 : 3
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Саарбрюккен3 : 2
11.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Саарбрюккен3 : 2
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ2 : 2
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 3Карлсруэ
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Карлсруэ2 : 4
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 1Карлсруэ
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ2 : 0

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