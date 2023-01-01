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Брага - Фамаликан 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
11 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Брага
Фамаликан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фамаликан, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
16 Уругвай пз Родриго Саласар
10 Португалия пз Андре Орта
14 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
22 Португалия пз Пицци
7 Португалия пз Брума
9 Испания нп Абель Руис
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
13 Бразилия зщ Отавио
15 Бразилия зщ Риччели
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
23 Румыния пз Алекс Добре
77 Португалия пз Пабло
10 Испания пз Иван Хайме
29 Венесуэла нп Jhonder Cadiz
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Брага4 : 1Фамаликан
12.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 3Брага
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Фамаликан3 : 2Брага
09.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Брага2 : 2Фамаликан
15.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 2Брага
02.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Брага1 : 0Фамаликан
19.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Фамаликан0 : 0Брага
03.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Брага2 : 2Фамаликан
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брага3 : 0
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Брага
04.06.2023 Кубок Португалии Финал Брага0 : 2
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Брага3 : 0
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 1Брага
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 2 : 2Фамаликан
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 0 : 0Фамаликан
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 2
04.05.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 3 : 2 ДВФамаликан

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