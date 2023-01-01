Брага - Фамаликан 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
11 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фамаликан, которое состоится 11 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|16
|пз
|Родриго Саласар
|10
|пз
|Андре Орта
|14
|пз
|Альваро Джало
|22
|пз
|Пицци
|7
|пз
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|13
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Риччели
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|23
|пз
|Алекс Добре
|77
|пз
|Пабло
|10
|пз
|Иван Хайме
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|4 : 1
|12.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 2
|09.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 2
|15.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|02.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|19.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|03.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|04.05.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ