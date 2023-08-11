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Минск - Слуцк 11 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Минск
Слуцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Слуцк, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Минск
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск1 : 0Слуцк
15.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 4Минск
25.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Минск2 : 1Слуцк
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Слуцк2 : 2Минск
16.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Слуцк2 : 1Минск
01.06.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Минск1 : 0Слуцк
01.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск1 : 0Слуцк
23.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк1 : 0Минск
22.09.2018 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 1Минск
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 0Минск
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 0
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1 ДВМинск
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Минск
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск1 : 0
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк1 : 1
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Слуцк
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Слуцк
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Слуцк

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