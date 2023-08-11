Минск - Слуцк 11 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
11 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Слуцк, которое состоится 11 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|02.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|15.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 4
|25.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 2
|16.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|01.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|22.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0