Волендам - Витесс 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Витесс, которое состоится 11 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Витесс
Арнем
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|3
|пз
|Брайан Плат
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|17
|пз
|Калвин Твигт
|5
|пз
|Derry Murkin
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|34
|нп
|Ибрахим Эль-Кадири
|1
|вр
|Элой Ром
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|6
|зщ
|Доминик Ороз
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Матейс Тилеманс
|20
|пз
|Мелле Мёленстен
|42
|пз
|Миллион Манхуф
|15
|пз
|Марко ван Гинкел
|10
|пз
|Саид Хамулич
|7
|нп
|Amine Boutrah
Главные тренеры
|Вим Йонк
История личных встреч
|18.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|17.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1
|21.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|6 : 0
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 0