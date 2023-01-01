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Волендам - Витесс 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Волендам
Витесс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Витесс, которое состоится 11 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Витесс
Арнем
1 Германия вр Мио Бакхаус
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
31 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
3 Нидерланды пз Брайан Плат
8 Нидерланды пз Карел Эйтинг
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
5 Великобритания пз Derry Murkin
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
34 Нидерланды нп Ибрахим Эль-Кадири
1 Кюрасао вр Элой Ром
2 Гаити зщ Карлан Аркус
6 Хорватия зщ Доминик Ороз
29 Франция зщ Николя Исима-Мирен
32 Германия зщ Максимилиан Виттек
8 Нидерланды пз Матейс Тилеманс
20 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
42 Нидерланды пз Миллион Манхуф
15 Нидерланды пз Марко ван Гинкел
10 Босния и Герцеговина пз Саид Хамулич
7 Франция нп Amine Boutrah
Главные тренеры
Нидерланды Вим Йонк
История личных встреч
18.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Волендам2 : 0Витесс
17.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Витесс1 : 1Волендам
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам3 : 2
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0Волендам
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Волендам2 : 1
05.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 4 : 1Волендам
21.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Волендам2 : 0
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 1Витесс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Витесс6 : 0
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Витесс2 : 0
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 2 : 0Витесс
22.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Витесс0 : 0

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