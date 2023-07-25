Расинг А - Атлетико Насьональ 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
1-й тайм, 41'
1 : 0
- 10'Гонсало Пиови
- 25'Tobias Rubio
- 28'1:0Рохер Мартинес
- 31'Хонатан Гомес
0'
45'
90'
- 27'Кристиан Сапата
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг А - Атлетико Насьональ, которое состоится 11 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Расинг А
Авельянеда, Аргентина
Атлетико Насьональ
Медельин, Колумбия
|21
|вр
|Габриэль Ариас
|3
|зщ
|Габриэль Рохас
|33
|зщ
|Гонсало Пиови
|30
|зщ
|Leonardo German Sigali
|38
|зщ
|Tobias Rubio
|11
|пз
|Хонатан Гомес
|29
|пз
|Анибал Морено
|23
|пз
|Николас Орос
|7
|нп
|Gabriel Hauche
|10
|нп
|Рохер Мартинес
|26
|нп
|Agustin Ojeda
|1
|вр
|Harlen Castillo
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|77
|зщ
|Alvaro Angulo
|2
|зщ
|Кристиан Сапата
|3
|зщ
|Juan Aguirre
|26
|пз
|Nelson Deossa
|30
|пз
|Jhon Solis
|5
|пз
|Джон Дуке
|10
|нп
|Maximiliano Cantera
|9
|нп
|Хефферсон Дуке
|7
|нп
|Neyder Moreno
Запасные
|13
|вр
|Матиас Тальямонте
|4
|зщ
|Иван Пиллуд
|47
|зщ
|Игнасио Гальван
|35
|зщ
|Santiago Quiros
|34
|зщ
|Факундо Мура
|16
|зщ
|Gaston Martirena
|37
|пз
|Baltasar Rodriguez
|15
|нп
|Максимильяно Ромеро
|41
|Santino Vera
|18
|Tomas Perez
|31
|Catriel Cabellos
|49
|Nicolas Kozlovsky
|25
|вр
|Луис Маркинес
|32
|зщ
|Эдьер Окампо
|13
|зщ
|Juan Pablo Torres
|4
|зщ
|Андрес Саласар
|6
|зщ
|Felipe Roman
|31
|пз
|Brahian Palacios
|36
|пз
|Juan José Arias
|21
|нп
|Томас Анхель
|24
|нп
|Эрик Рамирес
|37
|нп
|Jayder Asprilla
|28
|Yair Mena
|22
|Oscar Perea
Главные тренеры
|Пауло Аутуори
История личных встреч
|04.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|04.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|29.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 27-й тур
|2 : 1
|25.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 26-й тур
|3 : 1
|15.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 25-й тур
|1 : 1
|09.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 24-й тур
|0 : 0
|07.08.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 4-й тур
|1 : 1
|04.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|30.07.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 3-й тур
|2 : 1
|17.07.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 1-й тур
|1 : 1
|28.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Copa Libertadores Final Stage
|№
|Команда
Copa Libertadores Final Stage
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|Палмейрас
|30.0823.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|Депортиво Перейра
|30.0823.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|Боливар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Quarter Finals
|№
|Команда
Quarter Finals
|1
|2
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Интернасьонал
|23.0830.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|Боливар
|23.0830.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс1 : 1
Флуминенсе
Флуминенсе2 : 0
Аргентинос Хуниорс
0
1
1
3
A03
| Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт2 : 1
Интернасьонал
Интернасьонал2 : 1 9 : 8
Ривер Плейт
1
1
3
3
A04
| Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе2 : 0 4 : 5
Боливар
1
1
3
3
A05
| Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс2 : 2 4 : 2
Насьональ М
0
1
2
2
A08
| Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра1 : 0
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье1 : 1
Депортиво Перейра
1
0
2
1
A01
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро0 : 1
Палмейрас
Палмейрас0 : 0
Атлетико Минейро
0
1
0
1
A02
| Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ4 : 2
Расинг А
Расинг А11.08
Атлетико Насьональ
1
0
4
2
A06
| Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго1 : 0
Олимпия
Олимпия11.08
Фламенго
1
0
1
0