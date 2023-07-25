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Расинг А - Атлетико Насьональ 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Расинг А
1-й тайм, 41'
1 : 0
Атлетико Насьональ

  • 10'
    Гонсало Пиови
  • 25'
    Tobias Rubio
  • 28'
    1:0
    Рохер Мартинес
  • 31'
    Хонатан Гомес
0'
45'
90'
  • 27'
    Кристиан Сапата
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг А - Атлетико Насьональ, которое состоится 11 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Расинг А
Авельянеда, Аргентина
Атлетико Насьональ
Медельин, Колумбия
21ЧиливрГабриэль Ариас
3АргентиназщГабриэль Рохас
33АргентиназщГонсало Пиови
30АргентиназщLeonardo German Sigali
38АргентиназщTobias Rubio
11АргентинапзХонатан Гомес
29АргентинапзАнибал Морено
23АргентинапзНиколас Орос
7АргентинанпGabriel Hauche
10КолумбиянпРохер Мартинес
26АргентинанпAgustin Ojeda
1КолумбияврHarlen Castillo
42КолумбиязщCristian Devenish
77КолумбиязщAlvaro Angulo
2КолумбиязщКристиан Сапата
3КолумбиязщJuan Aguirre
26КолумбияпзNelson Deossa
30КолумбияпзJhon Solis
5КолумбияпзДжон Дуке
10УругвайнпMaximiliano Cantera
9КолумбиянпХефферсон Дуке
7КолумбиянпNeyder Moreno
Запасные
13АргентинаврМатиас Тальямонте
4АргентиназщИван Пиллуд
47АргентиназщИгнасио Гальван
35АргентиназщSantiago Quiros
34АргентиназщФакундо Мура
16УругвайзщGaston Martirena
37АргентинапзBaltasar Rodriguez
15АргентинанпМаксимильяно Ромеро
41АргентинаSantino Vera
18АргентинаTomas Perez
31ПеруCatriel Cabellos
49АргентинаNicolas Kozlovsky
25КолумбияврЛуис Маркинес
32КолумбиязщЭдьер Окампо
13КолумбиязщJuan Pablo Torres
4КолумбиязщАндрес Саласар
6КолумбиязщFelipe Roman
31КолумбияпзBrahian Palacios
36КолумбияпзJuan José Arias
21КолумбиянпТомас Анхель
24ВенесуэланпЭрик Рамирес
37КолумбиянпJayder Asprilla
28КолумбияYair Mena
22КолумбияOscar Perea
Главные тренеры
БразилияПауло Аутуори
История личных встреч
04.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Атлетико Насьональ4 : 2Расинг А
04.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Атлетико Насьональ4 : 2Расинг А
29.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 27-й тур 2 : 1Расинг А
25.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 26-й тур Расинг А3 : 1
15.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 25-й тур Расинг А1 : 1
09.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 24-й тур 0 : 0Расинг А
07.08.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 4-й тур 1 : 1Атлетико Насьональ
04.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Атлетико Насьональ4 : 2Расинг А
30.07.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 3-й тур Атлетико Насьональ2 : 1
17.07.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 1-й тур 1 : 1Атлетико Насьональ
28.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа H. 6-й тур Атлетико Насьональ0 : 1
Турнирная таблица
Copa Libertadores Final Stage
Команда
Copa Libertadores Final Stage
1234ИИВНПМячиОО% очков
1 Интернасьонал0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Палмейрас30.0823.080 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Депортиво Перейра30.0823.080 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Боливар0 0 0 0 0-0 0 0.0
Quarter Finals
Команда
Quarter Finals
12ИИВНПМячиОО% очков
1 Интернасьонал23.0830.080 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Боливар23.0830.080 0 0 0 0-0 0 0.0
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс
Флуминенсе
1 : 1
Флуминенсе
Аргентинос Хуниорс
2 : 0
0
1
1
3
A03
 Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт
Интернасьонал
2 : 1
Интернасьонал
Ривер Плейт
2 : 1 9 : 8
1
1
3
3
A04
 Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
2 : 0 4 : 5
1
1
3
3
A05
 Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М
Бока Хуниорс
0 : 0
Бока Хуниорс
Насьональ М
2 : 2 4 : 2
0
1
2
2
A08
 Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валье
1 : 0
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Перейра
1 : 1
1
0
2
1
A01
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
0 : 1
Палмейрас
Атлетико Минейро
0 : 0
0
1
0
1
A02
 Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ
Расинг А
4 : 2
Расинг А
Атлетико Насьональ
11.08
1
0
4
2
A06
 Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго
Олимпия
1 : 0
Олимпия
Фламенго
11.08
1
0
1
0

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