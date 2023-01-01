Олимпия - Фламенго 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
1-й тайм, 41'
1 : 1
- 7'Ричард Ортис
- 12'1:1Иван Торрес
0'
45'
90'
- 8'0:1Бруно Энрике
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия - Фламенго, которое состоится 11 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия
Асунсьон, Парагвай
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
|12
|вр
|Хуан Эспинола
|23
|зщ
|Джоан Романья
|15
|зщ
|Mateo Gamarra
|36
|зщ
|Facundo Zabala
|6
|зщ
|Ричард Ортис
|7
|пз
|Hugo Fernandez
|3
|пз
|Алехандро Сильва
|17
|пз
|Маркос Гомес
|11
|пз
|Иван Торрес
|14
|нп
|Фернандо Кардосо
|19
|нп
|Вальтер Гонсалес
|25
|вр
|Матеус Кунья
|43
|зщ
|Уэсли Винисиус Франка Лима
|15
|зщ
|Фабрисио Бруно
|23
|зщ
|Давид Луис
|16
|зщ
|Филипе Луис
|7
|пз
|Эвертон Рибейро
|8
|пз
|Тьяго Маия
|20
|пз
|Жерсон
|14
|нп
|Giorgian De Arrascaeta
|10
|нп
|Габриэл
|27
|нп
|Бруно Энрике
Запасные
|29
|зщ
|Виктор Саласар
|2
|зщ
|Луис Сарате
|27
|пз
|Рамон Мартинес
|16
|пз
|Guillermo Paiva
|35
|пз
|Диего Торрес
|24
|нп
|Бриан Монтенегро
|9
|нп
|Facundo Bruera
|40
|Rodrigo Frutos
|18
|Sebastian Quintana Hererra Victor
|26
|Orlando Barreto
|8
|Hugo Quintana
|42
|Alan Cano
|1
|вр
|Aderbar Santos
|45
|вр
|Агустин Росси
|2
|зщ
|Гильермо Варела
|30
|зщ
|Пабло
|4
|зщ
|Перейра Лео
|6
|зщ
|Айртон
|3
|зщ
|Родриго Кайо
|29
|пз
|Виктор Уго
|31
|пз
|Луис Араужо
|32
|пз
|Аллан
|11
|нп
|Эвертон
|9
|нп
|Педро Абреу
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|04.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|19.08.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|1/4 финала. 2-й матч
|5 : 1
|12.08.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|29.03.2012
|Кубок Либертадорес - 2012
|Группа 2. 4-й тур
|3 : 2
|16.03.2012
|Кубок Либертадорес - 2012
|Группа 2. 3-й тур
|3 : 3
|04.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|28.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа H. 6-й тур
|4 : 1
|09.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа H. 5-й тур
|3 : 0
|26.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа H. 4-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа H. 3-й тур
|2 : 2
|07.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|04.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|22.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|16.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Copa Libertadores Final Stage
|№
|Команда
Copa Libertadores Final Stage
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|Палмейрас
|30.0823.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|Депортиво Перейра
|30.0823.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|Боливар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Quarter Finals
|№
|Команда
Quarter Finals
|1
|2
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Интернасьонал
|23.0830.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|Боливар
|23.0830.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс1 : 1
Флуминенсе
Флуминенсе2 : 0
Аргентинос Хуниорс
0
1
1
3
A03
| Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт2 : 1
Интернасьонал
Интернасьонал2 : 1 9 : 8
Ривер Плейт
1
1
3
3
A04
| Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе2 : 0 4 : 5
Боливар
1
1
3
3
A05
| Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс2 : 2 4 : 2
Насьональ М
0
1
2
2
A08
| Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра1 : 0
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье1 : 1
Депортиво Перейра
1
0
2
1
A01
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро0 : 1
Палмейрас
Палмейрас0 : 0
Атлетико Минейро
0
1
0
1
A02
| Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ4 : 2
Расинг А
Расинг А11.08
Атлетико Насьональ
1
0
4
2
A06
| Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго1 : 0
Олимпия
Олимпия11.08
Фламенго
1
0
1
0