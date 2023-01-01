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Олимпия - Фламенго 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Олимпия
1-й тайм, 41'
1 : 1
Фламенго

  • 7'
    Ричард Ортис
  • 12'
    1:1
    Иван Торрес
0'
45'
90'
  • 8'
    0:1
    Бруно Энрике
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия - Фламенго, которое состоится 11 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия
Асунсьон, Парагвай
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
12ПарагвайврХуан Эспинола
23КолумбиязщДжоан Романья
15ПарагвайзщMateo Gamarra
36АргентиназщFacundo Zabala
6ПарагвайзщРичард Ортис
7ПарагвайпзHugo Fernandez
3УругвайпзАлехандро Сильва
17ПарагвайпзМаркос Гомес
11ПарагвайпзИван Торрес
14ПарагвайнпФернандо Кардосо
19ПарагвайнпВальтер Гонсалес
25БразилияврМатеус Кунья
43БразилиязщУэсли Винисиус Франка Лима
15БразилиязщФабрисио Бруно
23БразилиязщДавид Луис
16БразилиязщФилипе Луис
7Бразилияпз Эвертон Рибейро
8БразилияпзТьяго Маия
20Бразилияпз Жерсон
14УругвайнпGiorgian De Arrascaeta
10Бразилиянп Габриэл
27БразилиянпБруно Энрике
Запасные
29АргентиназщВиктор Саласар
2ПарагвайзщЛуис Сарате
27ПарагвайпзРамон Мартинес
16ПарагвайпзGuillermo Paiva
35ПарагвайпзДиего Торрес
24ПарагвайнпБриан Монтенегро
9АргентинанпFacundo Bruera
40ПарагвайRodrigo Frutos
18ПарагвайSebastian Quintana Hererra Victor
26ПарагвайOrlando Barreto
8ПарагвайHugo Quintana
42ПарагвайAlan Cano
1БразилияврAderbar Santos
45АргентинаврАгустин Росси
2УругвайзщГильермо Варела
30Бразилиязщ Пабло
4БразилиязщПерейра Лео
6Бразилиязщ Айртон
3БразилиязщРодриго Кайо
29БразилияпзВиктор Уго
31БразилияпзЛуис Араужо
32Бразилияпз Аллан
11Бразилиянп Эвертон
9БразилиянпПедро Абреу
Главные тренеры
АргентинаХорхе Сампаоли
История личных встреч
04.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Фламенго1 : 0Олимпия
19.08.2021 Кубок Либертадорес - 2021 1/4 финала. 2-й матч Фламенго5 : 1Олимпия
12.08.2021 Кубок Либертадорес - 2021 1/4 финала. 1-й матч Олимпия1 : 4Фламенго
29.03.2012 Кубок Либертадорес - 2012 Группа 2. 4-й тур Олимпия3 : 2Фламенго
16.03.2012 Кубок Либертадорес - 2012 Группа 2. 3-й тур Фламенго3 : 3Олимпия
04.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Фламенго1 : 0Олимпия
28.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа H. 6-й тур Олимпия4 : 1
09.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа H. 5-й тур Олимпия3 : 0
26.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа H. 4-й тур 0 : 2Олимпия
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа H. 3-й тур 2 : 2Олимпия
07.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур 3 : 0Фламенго
04.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Фламенго1 : 0Олимпия
30.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур 1 : 2Фламенго
22.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Фламенго1 : 1
16.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур 0 : 0Фламенго
Турнирная таблица
Copa Libertadores Final Stage
Команда
Copa Libertadores Final Stage
1234ИИВНПМячиОО% очков
1 Интернасьонал0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Палмейрас30.0823.080 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Депортиво Перейра30.0823.080 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Боливар0 0 0 0 0-0 0 0.0
Quarter Finals
Команда
Quarter Finals
12ИИВНПМячиОО% очков
1 Интернасьонал23.0830.080 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Боливар23.0830.080 0 0 0 0-0 0 0.0
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс
Флуминенсе
1 : 1
Флуминенсе
Аргентинос Хуниорс
2 : 0
0
1
1
3
A03
 Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт
Интернасьонал
2 : 1
Интернасьонал
Ривер Плейт
2 : 1 9 : 8
1
1
3
3
A04
 Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
2 : 0 4 : 5
1
1
3
3
A05
 Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М
Бока Хуниорс
0 : 0
Бока Хуниорс
Насьональ М
2 : 2 4 : 2
0
1
2
2
A08
 Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валье
1 : 0
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Перейра
1 : 1
1
0
2
1
A01
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
0 : 1
Палмейрас
Атлетико Минейро
0 : 0
0
1
0
1
A02
 Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ
Расинг А
4 : 2
Расинг А
Атлетико Насьональ
11.08
1
0
4
2
A06
 Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго
Олимпия
1 : 0
Олимпия
Фламенго
11.08
1
0
1
0

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