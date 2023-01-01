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Локомотив - Крылья Советов 12 Августа прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
12 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Локомотив МКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 12 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 1Локомотив М
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Крылья Советов0 : 1Локомотив М
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Локомотив М2 : 0Крылья Советов
12.05.2021 Кубок России Финал Локомотив М3 : 1Крылья Советов
30.06.2020 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Крылья Советов1 : 2Локомотив М
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Локомотив М2 : 2Крылья Советов
19.08.2018 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Крылья Советов0 : 1Локомотив М
21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Крылья Советов3 : 2 ДВЛокомотив М
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 0 : 1Локомотив М
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Локомотив М
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Локомотив М
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Крылья Советов
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ЦСКА ждёт ещё одна домашняя игра после фиаско в Кубке России, а у «Зенита» есть шанс исправиться.Предвкушаем матчи четвёртого тура РПЛ: «Спартак» в шаге от нового рекорда. Интриги 4-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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