Локомотив - Крылья Советов 12 Августа прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
12 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 12 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок России
|Финал
|3 : 1
|30.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|2 : 2
|19.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 1
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
ЦСКА ждёт ещё одна домашняя игра после фиаско в Кубке России, а у «Зенита» есть шанс исправиться.Предвкушаем матчи четвёртого тура РПЛ: «Спартак» в шаге от нового рекорда. Интриги 4-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.