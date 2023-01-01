01:55 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Оренбург - Краснодар 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
12 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Оренбург
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Краснодар, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Чехия Иржи Ярошик
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
13.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Оренбург5 : 1Краснодар
21.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Краснодар2 : 0Оренбург
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Оренбург0 : 3 ТКраснодар
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Краснодар1 : 1Оренбург
11.03.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар2 : 2Оренбург
26.08.2018 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Оренбург1 : 1Краснодар
17.07.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Июль 2018 Краснодар1 : 0Оренбург
07.05.2017 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Оренбург1 : 0Краснодар
06.11.2016 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Краснодар3 : 3Оренбург
27.10.2016 Кубок России 1/8 финала Краснодар3 : 2 ДВОренбург
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Оренбург0 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Оренбург
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 6
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Оренбург
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 3Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 2
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 3Краснодар
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
ЦСКА ждёт ещё одна домашняя игра после фиаско в Кубке России, а у «Зенита» есть шанс исправиться.Предвкушаем матчи четвёртого тура РПЛ: «Спартак» в шаге от нового рекорда. Интриги 4-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Оренбург» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close