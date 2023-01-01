Оренбург - Краснодар 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
12 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Краснодар, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Иржи Ярошик
|Владимир Ивич
История личных встреч
|13.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|5 : 1
|21.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.07.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Июль 2018
|1 : 0
|07.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|3 : 3
|27.10.2016
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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