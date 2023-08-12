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Ростов - Рубин 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
12 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ростов
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0Рубин
14.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин1 : 2Ростов
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов5 : 1Рубин
10.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Ростов0 : 1Рубин
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Рубин0 : 2Ростов
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Рубин0 : 0Ростов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ростов2 : 1Рубин
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Рубин0 : 2Ростов
31.08.2018 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Ростов1 : 1Рубин
21.04.2018 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин1 : 1Ростов
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 0Ростов
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 1Ростов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0Рубин
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин0 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0Рубин
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 2Рубин
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ЦСКА ждёт ещё одна домашняя игра после фиаско в Кубке России, а у «Зенита» есть шанс исправиться.Предвкушаем матчи четвёртого тура РПЛ: «Спартак» в шаге от нового рекорда. Интриги 4-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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