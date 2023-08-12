Ростов - Рубин 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
12 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|14.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 2
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|31.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
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