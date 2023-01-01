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Арсенал - Ноттингем Форест 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
12 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Арсенал
Ноттингем Форест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ноттингем Форест, которое состоится 12 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Англия вр Аарон Рамсдейл
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
19 Бельгия нп Леандро Троссард
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
1 США вр Мэтт Тёрнер
4 Англия зщ Джо Уорролл
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
26 Шотландия зщ Скотт Маккенна
24 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
42 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
5 Бельгия пз Орель Мангала
28 Бразилия пз Данило
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
20 Уэльс нп Бреннан Джонсон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
07.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест4 : 2Арсенал
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Арсенал
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал 1 : 1 1 : 4Арсенал
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал1 : 1 5 : 4
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал5 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Арсенал
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Ноттингем Форест
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ноттингем Форест

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