Арсенал - Ноттингем Форест 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
12 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ноттингем Форест, которое состоится 12 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|30
|зщ
|Вилли Боли
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|24
|зщ
|Серж Орье
|42
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|5
|пз
|Орель Мангала
|28
|пз
|Данило
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Стивен Купер
История личных встреч
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 0
|07.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 2
|20.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 4
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2