Эвертон - Фулхэм 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|3
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|22
|зщ
|Бен Годфри
|2
|зщ
|Джеймс Тарковски
|18
|пз
|Эшли Янг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Ниль Мопе
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|28
|пз
|Саша Лукич
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Марку Силва
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|27.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3