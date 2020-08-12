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Эвертон - Фулхэм 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Эвертон
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
3 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
22 Англия зщ Бен Годфри
2 Англия зщ Джеймс Тарковски
18 Англия пз Эшли Янг
37 Англия пз Джеймс Гарнер
8 Бельгия пз Амаду Онана
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Франция нп Ниль Мопе
17 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
31 Франция зщ Исса Диоп
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
6 Англия пз Харрисон Рид
28 Сербия пз Саша Лукич
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Марку Силва
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Эвертон1 : 3Фулхэм
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Фулхэм0 : 0Эвертон
14.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Эвертон0 : 2Фулхэм
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Фулхэм2 : 3Эвертон
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм2 : 0Эвертон
29.09.2018 Англия - Премьер-лига 7-й тур Эвертон3 : 0Фулхэм
30.03.2014 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм1 : 3Эвертон
14.12.2013 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон4 : 1Фулхэм
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1Эвертон
27.04.2013 Англия - Премьер-лига 35-й тур Эвертон1 : 0Фулхэм
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Эвертон1 : 0
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Эвертон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Эвертон
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Фулхэм
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Фулхэм
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм2 : 2
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Фулхэм
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм5 : 3

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