Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кристал Пэлас
Лондон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|12
|зщ
|Джон Иган
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|13
|зщ
|Макс Лоу
|25
|пз
|Анис Слимане
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|23
|пз
|Бен Осборн
|32
|нп
|Уильям Осула
|11
|нп
|Бени Траоре
|21
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|18.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|04.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0