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Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кристал Пэлас
Лондон
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
12 Ирландия зщ Джон Иган
19 Англия зщ Джек Робинсон
2 Греция зщ Джордж Бэлдок
13 Англия зщ Макс Лоу
25 Тунис пз Анис Слимане
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
23 Англия пз Бен Осборн
32 Дания нп Уильям Осула
11 Кот-д'Ивуар нп Бени Траоре
21 Англия вр Сэм Джонстон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Англия зщ Марк Гехи
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
28 Мали пз Шейк Дукуре
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
15 Гана пз Джеффри Шлупп
9 Гана нп Джордан Айю
22 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Кристал Пэлас
02.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас2 : 0Шеффилд Юнайтед
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Кристал Пэлас0 : 1Шеффилд Юнайтед
18.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
04.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
22.04.2023 Кубок Англии 1/2 финала 3 : 0Шеффилд Юнайтед
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Кристал Пэлас2 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Кристал Пэлас

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