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Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
13 Бразилия вр Нето
6 Уэльс зщ Крис Мефам
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
4 Англия пз Льюис Кук
29 Дания пз Филип Биллинг
10 Шотландия пз Райан Кристи
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
32 Англия нп Джейдон Энтони
9 Англия нп Доминик Соланке
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Пальмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
12 Англия пз Флинн Даунс
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
22 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут0 : 4Вест Хэм Юнайтед
24.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Борнмут
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
19.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут2 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Борнмут
20.01.2018 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
26.12.2017 Англия - Премьер-лига 20-й тур Борнмут3 : 3Вест Хэм Юнайтед
11.03.2017 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут3 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.08.2016 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Борнмут1 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 0Борнмут
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Борнмут
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Вест Хэм Юнайтед
07.06.2023 Лига конференций Финал 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1

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