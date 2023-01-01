Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|13
|вр
|Нето
|6
|зщ
|Крис Мефам
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|29
|пз
|Филип Биллинг
|10
|пз
|Райан Кристи
|11
|нп
|Данго Уаттара
|32
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|12
|пз
|Флинн Даунс
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|24.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 3
|11.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|21.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|07.06.2023
|Лига конференций
|Финал
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1