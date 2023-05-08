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Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Лутон Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лутон Таун
Лутон
23 Англия вр Джейсон Стил
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
5 Англия зщ Льюис Данк
4 Англия зщ Адам Уэбстер
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
13 Германия пз Паскаль Грос
8 Германия пз Махмуд Дауд
7 Англия пз Солли Марч
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
24 Бельгия вр Томас Камински
5 Дания зщ Мадс Андерсен
4 Уэльс зщ Том Локьер
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
28 Нидерланды пз Тахит Чонг
45 Англия пз Альфи Доти
11 Англия нп Элайджа Адебайо
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур 4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал 1 : 1 5 : 6Лутон Таун
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лутон Таун2 : 0
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1Лутон Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лутон Таун0 : 0
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 1Лутон Таун

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