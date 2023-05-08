Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лутон Таун
Лутон
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Махмуд Дауд
|7
|пз
|Солли Марч
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|24
|вр
|Томас Камински
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|4
|зщ
|Том Локьер
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|12
|зщ
|Исса Каборе
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|28
|пз
|Тахит Чонг
|45
|пз
|Альфи Доти
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1