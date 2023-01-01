Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
12 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|27
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Унаи Эмери
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|12.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|23.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|25.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|20.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 0
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0