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Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
12 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
27 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла3 : 0Ньюкасл Юнайтед
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Астон Вилла
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
21.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.01.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
25.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Астон Вилла
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Астон Вилла1 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед4 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Астон Вилла3 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Астон Вилла

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