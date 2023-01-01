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Реал Сосьедад - Жирона 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Реал Сосьедад
Жирона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Жирона, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Жирона
Жирона
1 Испания вр Алекс Ремиро
16 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
12 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
9 Испания нп Карлос Фернандес
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Алеш Гарсия
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
7 Уругвай нп Кристиан Стуани
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 2Жирона
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Жирона3 : 5Реал Сосьедад
25.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Жирона0 : 0Реал Сосьедад
22.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Реал Сосьедад0 : 0Жирона
08.04.2018 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад5 : 0Жирона
17.11.2017 Испания - Примера 12-й тур Жирона1 : 1Реал Сосьедад
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Реал Сосьедад
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Сосьедад1 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Сосьедад
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Жирона2 : 1
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Жирона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Жирона

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