Реал Сосьедад - Жирона 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Жирона, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|16
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|12
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|9
|нп
|Карлос Фернандес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|7
|нп
|Кристиан Стуани
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Анхель Мичел
История личных встреч
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 5
|25.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|22.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|5 : 0
|17.11.2017
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1