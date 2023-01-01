01:56 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Лас-Пальмас - Мальорка 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Лас-Пальмас
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Мальорка, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Испания вр Альваро Вальес
14 Испания зщ Альваро Лемос
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
4 Испания зщ Алекс Суарес
25 Нидерланды зщ Дэйли Синкгравен
5 Испания пз Хавьер Муньос
12 Франция пз Энзо Луаодис
20 Испания пз Кирьян Родригес
21 Испания пз Хонатан Виера
24 Испания нп Пехиньо
9 Испания нп Сандро Рамирес
1 Сербия вр Предраг Райкович
15 Испания зщ Пабло Маффео
20 Уругвай зщ Джованни Гонсалес
24 Словакия зщ Мартин Вальент
6 Испания зщ Хосе Копете
18 Испания зщ Хауме Коста
11 Испания пз Ману Морланес
22 Испания пз Омар Маскарель
14 Испания пз Дани Родригес
7 Косово нп Ведат Мурики
17 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Испания Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
04.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 33-й тур Лас-Пальмас1 : 1Мальорка
10.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Мальорка0 : 1Лас-Пальмас
17.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Лас-Пальмас1 : 2Мальорка
27.10.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Мальорка2 : 2Лас-Пальмас
31.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Лас-Пальмас2 : 1Мальорка
31.08.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Мальорка1 : 1Лас-Пальмас
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Лас-Пальмас
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лас-Пальмас1 : 2
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Лас-Пальмас0 : 0
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 1 : 4Лас-Пальмас
14.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Лас-Пальмас1 : 1
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Мальорка3 : 0
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 3 : 0Мальорка
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Мальорка1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Мальорка
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Мальорка1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close