Лас-Пальмас - Мальорка 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Мальорка, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Альваро Вальес
|14
|зщ
|Альваро Лемос
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|25
|зщ
|Дэйли Синкгравен
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|21
|пз
|Хонатан Виера
|24
|нп
|Пехиньо
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|6
|зщ
|Хосе Копете
|18
|зщ
|Хауме Коста
|11
|пз
|Ману Морланес
|22
|пз
|Омар Маскарель
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|04.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 1
|10.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 1
|17.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|27.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 2
|31.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 1
|31.08.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 4
|14.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|12.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0