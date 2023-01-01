Атлетик - Реал Мадрид 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
12 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|31
|зщ
|Айтор Паредес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|25
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Икер Муньяин
|11
|нп
|Нико Уильямс
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.01.2022
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 2
|22.12.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|01.12.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|16.12.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 1
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
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