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Атлетик - Реал Мадрид 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
12 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетик Б
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
31 Испания зщ Айтор Паредес
3 Испания зщ Дани Вивиан
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
25 Испания пз Иньиго Руис
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
10 Испания пз Икер Муньяин
11 Испания нп Нико Уильямс
9 Гана нп Иньяки Уильямс
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
18 Франция пз Орельен Тчуамени
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Реал Мадрид
16.01.2022 Суперкубок Испании Финал Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
22.12.2021 Испания - Примера 21-й тур Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
01.12.2021 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
14.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 2Атлетик Б
16.12.2020 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
05.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Атлетик Б
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 0Атлетик Б
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Реал Мадрид
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Мадрид
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид2 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид3 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
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