Марсель - Реймс 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Реймс, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Реймс
Реймс
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|27
|пз
|Жордан Верету
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|43
|зщ
|Шейк Кейта
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|19
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|20
|пз
|Амир Ричардсон
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|21
|пз
|Азор Матусива
|14
|пз
|Реда Хадра
|70
|пз
|Алексис Флипс
|9
|нп
|Умар Диаките
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Уильям Стилл
История личных встреч
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 2
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1