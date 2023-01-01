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Марсель - Реймс 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Марсель
Реймс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Реймс, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Реймс
Реймс
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
4 Франция зщ Самуэль Жиго
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
27 Франция пз Жордан Верету
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
8 Марокко пз Аззедин Унаи
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
43 Франция зщ Шейк Кейта
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
19 Англия зщ Джош Уилсон-Эсбранд
20 Франция пз Амир Ричардсон
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
21 Нидерланды пз Азор Матусива
14 Германия пз Реда Хадра
70 Франция пз Алексис Флипс
9 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс1 : 2Марсель
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель4 : 1Реймс
24.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс0 : 1Марсель
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель1 : 1Реймс
23.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс1 : 3Марсель
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Марсель1 : 1Реймс
10.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель0 : 2Реймс
02.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Реймс2 : 1Марсель
02.12.2018 Франция - Лига 1 15-й тур Марсель0 : 0Реймс
07.05.2016 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 0Реймс
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Марсель
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Марсель1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 0Марсель
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Марсель
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реймс2 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс1 : 3
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 3 : 0Реймс
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс2 : 2
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Реймс

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