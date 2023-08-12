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ПСЖ - Лорьян 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
12 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
ПСЖ
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лорьян, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лорьян
Лорьян
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
22 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
8 Испания пз Фабиан Руис
17 Португалия пз Витинья
11 Испания нп Марко Асенсио
44 Франция нп Уго Экитике
10 Бразилия нп Неймар
38 Швейцария вр Ивон Мвого
24 ДР Конго зщ Жедеон Калулу
15 Франция зщ Жульен Лапорт
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
25 Франция зщ Венсан Ле Гофф
18 Кот-д'Ивуар пз Бамо Мейте
14 Франция пз Ромен Февр
19 Франция пз Лоран Абергель
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
37 Франция пз Тео Ле Брис
11 Сенегал нп Бамба Дьенг
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3Лорьян
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Лорьян1 : 2ПСЖ
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ5 : 1Лорьян
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Лорьян1 : 1ПСЖ
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Лорьян3 : 2ПСЖ
16.12.2020 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ2 : 0Лорьян
19.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Лорьян0 : 1ПСЖ
12.03.2017 Франция - Лига 1 29-й тур Лорьян1 : 2ПСЖ
21.12.2016 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ5 : 0Лорьян
19.04.2016 Кубок Франции 1/2 финала Лорьян0 : 1ПСЖ
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 3ПСЖ
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ1 : 2
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 3
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ0 : 0
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Лорьян2 : 1
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Лорьян
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 1Лорьян
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1

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