ПСЖ - Лорьян 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
12 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лорьян, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лорьян
Лорьян
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|22
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|8
|пз
|Фабиан Руис
|17
|пз
|Витинья
|11
|нп
|Марко Асенсио
|44
|нп
|Уго Экитике
|10
|нп
|Неймар
|38
|вр
|Ивон Мвого
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|18
|пз
|Бамо Мейте
|14
|пз
|Ромен Февр
|19
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|11
|нп
|Бамба Дьенг
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|5 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|19.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 0
|19.04.2016
|Кубок Франции
|1/2 финала
|0 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1