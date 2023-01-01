Ленинградец - Шинник 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Шинник, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Сергей Вячеславович Кирьяков
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|28.05.2022
|ФНЛ-2 - Группа 2
|Подгруппа А. 10-й тур
|2 : 0
|30.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 2
|Подгруппа А. 5-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1