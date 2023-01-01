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Ленинградец - Шинник 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
ЛенинградецШинник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Шинник, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
28.05.2022 ФНЛ-2 - Группа 2 Подгруппа А. 10-й тур Шинник2 : 0Ленинградец
30.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 2 Подгруппа А. 5-й тур Ленинградец0 : 1Шинник
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 4 : 0Ленинградец
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Ленинградец1 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Ленинградец
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Ленинградец
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Ленинградец
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник1 : 2
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник2 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 3 : 2Шинник
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Шинник
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Шинник

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