Химки - Родина 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Родина, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Родина
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2