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Химки - Родина 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
ХимкиРодина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Родина, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 1-й тур Химки2 : 1Родина
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 2Химки
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Химки
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Химки1 : 2
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 1Химки
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Химки
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Родина1 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Родина
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Родина
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Родина4 : 0
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 0 : 2Родина

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