Кубань - Сокол 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
12 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Сокол, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Александр Витальевич Григорян
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2 ДВ