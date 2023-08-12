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Кубань - Сокол 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
12 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Кубань
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Сокол, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Александр Витальевич Григорян
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Кубань2 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0Кубань
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Кубань
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Кубань1 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Кубань
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1Сокол
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0Сокол
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2 ДВСокол

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