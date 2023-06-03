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Черноморец - Арсенал 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
12 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Черноморец
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Арсенал, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Черноморец
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Черноморец
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец0 : 0
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Черноморец1 : 1
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Черноморец
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал2 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 5 : 1Арсенал
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал0 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал0 : 0
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 0Арсенал

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