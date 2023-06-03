Черноморец - Арсенал 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
12 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Арсенал, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0