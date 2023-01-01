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Эмполи - Читтаделла 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Эмполи
Читтаделла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Читтаделла, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Читтаделла
Читтаделла
История личных встреч
07.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Эмполи1 : 1Читтаделла
21.11.2020 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Читтаделла2 : 2Эмполи
08.02.2020 Италия - Серия B Серия B. 23-й тур Читтаделла1 : 2Эмполи
21.09.2019 Италия - Серия B Серия B. 4-й тур Эмполи1 : 0Читтаделла
12.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Эмполи0 : 3Читтаделла
24.02.2018 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Читтаделла1 : 1Эмполи
23.09.2017 Италия - Серия B Серия B. 6-й тур Эмполи0 : 1Читтаделла
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Эмполи0 : 2
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 1 : 1Эмполи
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Эмполи4 : 1
15.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 1 : 1Эмполи
08.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Эмполи2 : 1
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Читтаделла0 : 0
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 1 : 1Читтаделла
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Читтаделла3 : 1
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 1 : 1Читтаделла
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Читтаделла0 : 1

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