Эмполи - Читтаделла 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Читтаделла, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Читтаделла
Читтаделла
История личных встреч
|07.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 1
|21.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|2 : 2
|08.02.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|1 : 0
|12.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|0 : 3
|24.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 1
|23.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|3 : 1
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1