01:57 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Бари - Парма 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Бари
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бари - Парма, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бари
Бари
Парма
Парма
История личных встреч
14.01.2023 Италия - Серия B Серия В. 20-й тур Бари4 : 0Парма
19.10.2022 Кубок Италии 1/16 финала Парма1 : 0Бари
12.08.2022 Италия - Серия B Серия В. 1-й тур Парма2 : 2Бари
12.05.2018 Италия - Серия B Серия B. 41-й тур Парма1 : 0Бари
21.12.2017 Италия - Серия B Серия B. 20-й тур Бари0 : 0Парма
06.08.2017 Кубок Италии 2-й раунд Бари2 : 1Парма
03.04.2011 Италия - Серия А 31-й тур Парма1 : 2Бари
14.11.2010 Италия - Серия А 12-й тур Бари0 : 1Парма
21.03.2010 Италия - Серия А 29-й тур Бари1 : 1Парма
28.10.2009 Италия - Серия А 10-й тур Парма2 : 0Бари
11.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч Бари0 : 1
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч 1 : 1Бари
02.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Бари1 : 0
29.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Бари
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 4 : 3Бари
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Парма
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Парма0 : 0
30.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч 3 : 2Парма
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Парма2 : 1
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 0 : 1Парма

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close