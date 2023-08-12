Бари - Парма 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бари - Парма, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бари
Бари
Парма
Парма
История личных встреч
|14.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|4 : 0
|19.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|12.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|2 : 2
|12.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 41-й тур
|1 : 0
|21.12.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|0 : 0
|06.08.2017
|Кубок Италии
|2-й раунд
|2 : 1
|03.04.2011
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|14.11.2010
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|21.03.2010
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|28.10.2009
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|11.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|0 : 1
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|02.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|29.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|4 : 3
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|0 : 1