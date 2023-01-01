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Верона - Асколи 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Верона
Асколи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Асколи, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Асколи
Асколи
История личных встреч
16.03.2019 Италия - Серия B Серия B. 29-й тур Верона1 : 1Асколи
30.10.2018 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Асколи1 : 0Верона
13.03.2017 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур Верона0 : 0Асколи
15.10.2016 Италия - Серия B Серия B. 9-й тур Асколи1 : 4Верона
11.06.2023 Италия - Серия А Плей-офф за право остаться 1 : 3Верона
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 3 : 1Верона
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Верона1 : 1
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 3 : 1Верона
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Верона0 : 1
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 1 : 0Асколи
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Асколи1 : 1
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 2 : 1Асколи
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Асколи2 : 1
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур 1 : 1Асколи

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