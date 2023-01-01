Кальяри - Палермо 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Палермо, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Палермо
Палермо
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 1
|18.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 18-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|2 : 1
|12.08.2017
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 1 ДВ
|02.04.2017
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 3
|31.10.2016
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|06.01.2015
|Италия - Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|27.01.2013
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2012
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|0 : 1
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|2 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|1 : 1