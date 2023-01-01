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Кальяри - Палермо 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Кальяри
Палермо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Палермо, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Палермо
Палермо
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Кальяри2 : 1Палермо
18.12.2022 Италия - Серия B Серия В. 18-й тур Палермо2 : 1Кальяри
12.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Кальяри2 : 1Палермо
12.08.2017 Кубок Италии 3-й раунд Кальяри1 : 1 ДВПалермо
02.04.2017 Италия - Серия А 30-й тур Палермо1 : 3Кальяри
31.10.2016 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1Палермо
17.05.2015 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри0 : 1Палермо
06.01.2015 Италия - Серия А 17-й тур Палермо5 : 0Кальяри
27.01.2013 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри1 : 1Палермо
15.09.2012 Италия - Серия А 3-й тур Палермо1 : 1Кальяри
11.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч 0 : 1Кальяри
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кальяри1 : 1
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Кальяри
30.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Кальяри3 : 2
27.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала Кальяри2 : 1
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Палермо2 : 2
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Кальяри2 : 1Палермо
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Палермо2 : 1
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 1 : 1Палермо
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Палермо1 : 1

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