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Бавария - РБ Лейпциг 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
12 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Суперкубок Германии 2023, Финал
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Бавария
РБ Лейпциг

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 12 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
26 Германия вр Свен Ульрайх
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Франция зщ Бенжамен Павар
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
42 Германия пз Джамал Мусиала
6 Германия пз Йозуа Киммих
27 Австрия пз Конрад Лаймер
11 Франция пз Кингсли Коман
7 Германия пз Серж Гнабри
39 Франция нп Матис Тель
21 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
44 Словения пз Кевин Кампль
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
7 Испания пз Дани Ольмо
11 Германия нп Тимо Вернер
17 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
История личных встреч
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3РБ Лейпциг
20.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
30.07.2022 Суперкубок Германии 2022 Финал РБ Лейпциг3 : 5Бавария
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 2РБ Лейпциг
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг1 : 4Бавария
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур РБ Лейпциг0 : 1Бавария
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Бавария3 : 3РБ Лейпциг
09.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Бавария0 : 0РБ Лейпциг
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
25.05.2019 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг0 : 3Бавария
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария4 : 2
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Бавария
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Бавария
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Бавария
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг3 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг1 : 2
03.06.2023 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг2 : 0
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур РБ Лейпциг4 : 2
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3РБ Лейпциг
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Уход Кейна убивает в «Тоттенхэме» топ-клуб.Колонка Максима Пахомова Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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