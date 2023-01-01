Бавария - РБ Лейпциг 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
12 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Суперкубок Германии 2023, Финал
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 12 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|11
|пз
|Кингсли Коман
|7
|пз
|Серж Гнабри
|39
|нп
|Матис Тель
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|7
|пз
|Дани Ольмо
|11
|нп
|Тимо Вернер
|17
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Томас Тухель
История личных встреч
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|20.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Суперкубок Германии 2022
|Финал
|3 : 5
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|09.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|25.05.2019
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 3
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
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Уход Кейна убивает в «Тоттенхэме» топ-клуб.Колонка Максима Пахомова Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.