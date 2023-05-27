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Балинген - Штутгарт 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Балинген
Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балинген - Штутгарт, которое состоится 12 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балинген
Штутгарт
Штутгарт
История личных встреч
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1Штутгарт
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 1 : 3Штутгарт
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Штутгарт3 : 0
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт1 : 1

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