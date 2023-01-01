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Карл Цейсс - Герта 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Карл Цейсс
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карл Цейсс - Герта, которое состоится 12 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карл Цейсс
Йена
Герта
Берлин
История личных встреч
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Карл Цейсс0 : 1
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 1 2 : 4
12.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2
19.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4
19.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Герта0 : 1
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Герта
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Герта
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 1
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Герта

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