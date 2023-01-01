Карл Цейсс - Герта 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карл Цейсс - Герта, которое состоится 12 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карл Цейсс
Йена
Герта
Берлин
История личных встреч
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|19.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|19.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2