Обернойланд - Нюрнберг 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Обернойланд - Нюрнберг, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Обернойланд
Бремен
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|11.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 6
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0