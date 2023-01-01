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Обернойланд - Нюрнберг 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Обернойланд
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Обернойланд - Нюрнберг, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Обернойланд
Бремен
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
12.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Обернойланд0 : 8
11.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Обернойланд1 : 6
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Нюрнберг
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нюрнберг1 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Нюрнберг
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг0 : 0

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